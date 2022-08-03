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Одесса-мама
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10-я серия

Одесса-мама (сериал, 2012) сезон 1 серия 10 смотреть онлайн

2012, Одесса-мама. Серия 10
Детектив18+

Эта серия пока недоступна

О сериале

Дато уезжает из Одессы. Неожиданно Бориса арестовывают и доставляют в кабинет к Чебанову, где его ожидает... Пинхус Срулевич.

Страна
Украина
Жанр
Детектив
Качество
SD
Время
40 мин / 00:40

Рейтинг

7.7 КиноПоиск
5.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Одесса-мама»