Неподсудные. Серия 8
Wink
Сериалы
Неподсудные
1-й сезон
8-я серия

Неподсудные (сериал, 2015) сезон 1 серия 8 смотреть онлайн бесплатно

8.92015, Неподсудные. Серия 8
Триллер18+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Весной 2001 года бывший офицер госбезопасности Андрей Воронов неожиданно попадет под следствие. Его обвиняют в попытке похищения фигуранта громкого уголовного дела, а фактически - в пособничестве коррумпированным чиновникам, предателям национальных интересов. Андрей обращается к событиям 10-летней давности, когда он по долгу службы познакомился с человеком, который был на прицеле не только у российских, но и у иностранных спецслужб... Теперь, чтобы спасти свое честное имя, Воронов должен не просто выжить в смертельной партии, но из пешки сделаться ее полноправным игроком.

Страна
Россия
Жанр
Триллер
Время
44 мин / 00:44

Рейтинг

7.7 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Неподсудные»