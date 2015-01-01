Неподсудные (сериал, 2015) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

WinkСериалыНеподсудные1-й сезон2-я серия
8.92015, Неподсудные. Серия 2
Триллер18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Весной 2001 года бывший офицер госбезопасности Андрей Воронов неожиданно попадет под следствие. Его обвиняют в попытке похищения фигуранта громкого уголовного дела, а фактически - в пособничестве коррумпированным чиновникам, предателям национальных интересов. Андрей обращается к событиям 10-летней давности, когда он по долгу службы познакомился с человеком, который был на прицеле не только у российских, но и у иностранных спецслужб... Теперь, чтобы спасти свое честное имя, Воронов должен не просто выжить в смертельной партии, но из пешки сделаться ее полноправным игроком.
Рейтинг
7.6 КиноПоиск
- МАРежиссёр
Мурад
Алиев
- Актёр
Игорь
Петренко
- Актёр
Кирилл
Плетнёв
- Актёр
Сергей
Бурунов
- ЛМАктёр
Леван
Мсхиладзе
- Актёр
Николай
Добрынин
- Актёр
Даниил
Спиваковский
- СГАктёр
Сергей
Газаров
- ЕНАктриса
Елена
Николаева
- Актёр
Евгений
Князев
- Актёр
Петар
Зекавица
- РБСценарист
Родион
Белецкий
- МАСценарист
Мурад
Алиев
- ДФСценарист
Денис
Фролов
- ПСПродюсер
Павел
Степанов
- ДФПродюсер
Денис
Фролов
- ОАПродюсер
Ольга
Авдеева
- СШХудожник
Сергей
Шаламов
- ОЛХудожница
Ольга
Лукина
- АНМонтажёр
Андрей
Назаров
- ААОператор
Александр
Алешников
- Композитор
Анатолий
Зубков