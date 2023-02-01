Неподсудные (сериал, 2015) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн бесплатно

Весной 2001 года бывший офицер госбезопасности Андрей Воронов неожиданно попадет под следствие. Его обвиняют в попытке похищения фигуранта громкого уголовного дела, а фактически - в пособничестве коррумпированным чиновникам, предателям национальных интересов. Андрей обращается к событиям 10-летней давности, когда он по долгу службы познакомился с человеком, который был на прицеле не только у российских, но и у иностранных спецслужб... Теперь, чтобы спасти свое честное имя, Воронов должен не просто выжить в смертельной партии, но из пешки сделаться ее полноправным игроком.

