Напарницы. Серия 3
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Напарницы (сериал, 2016) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн бесплатно

8.92016, Напарницы. Серия 3
Мелодрамы, Детективы16+

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Главная героиня сериала – оперативник Лариса Войтович, чей жених Егор Раевский пять лет назад поддался чарам ее подруги, а через несколько дней трагически погиб. Вдруг, как гром среди ясного неба, на горизонте появляется ее старая знакомая Юлия Соколова. Она умоляет Ларису забыть старые обиды и стать напарницами. Тем временем дело о гибели Егора принимает неожиданный поворот…

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Информация

Страна
Россия
Качество
Full HD
Жанры
Мелодрамы, Детективы

Рейтинг

7.3 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Напарницы»

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