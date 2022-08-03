Напарницы (сериал, 2016) сезон 1 серия 17 смотреть онлайн бесплатно

Главная героиня сериала – оперативник Лариса Войтович, чей жених Егор Раевский пять лет назад поддался чарам ее подруги, а через несколько дней трагически погиб. Вдруг, как гром среди ясного неба, на горизонте появляется ее старая знакомая Юлия Соколова. Она умоляет Ларису забыть старые обиды и стать напарницами. Тем временем дело о гибели Егора принимает неожиданный поворот…

