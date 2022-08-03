Напарницы (сериал, 2016) сезон 1 серия 17 смотреть онлайн бесплатно
8.92016, Напарницы. Серия 17
Мелодрама, Детектив16+
Сезоны и серии
- 16+49 мин
Напарницы
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 16+49 мин
Напарницы
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 16+49 мин
Напарницы
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 16+48 мин
Напарницы
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 16+49 мин
Напарницы
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 16+48 мин
Напарницы
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 16+49 мин
Напарницы
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 16+49 мин
Напарницы
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
- 16+49 мин
Напарницы
Сезон 1 Серия 9Бесплатно
- 16+49 мин
Напарницы
Сезон 1 Серия 10Бесплатно
- 16+49 мин
Напарницы
Сезон 1 Серия 11Бесплатно
- 16+49 мин
Напарницы
Сезон 1 Серия 12Бесплатно
- 16+49 мин
Напарницы
Сезон 1 Серия 13Бесплатно
- 16+49 мин
Напарницы
Сезон 1 Серия 14Бесплатно
- 16+49 мин
Напарницы
Сезон 1 Серия 15Бесплатно
- 16+49 мин
Напарницы
Сезон 1 Серия 16Бесплатно
- 16+49 мин
Напарницы
Сезон 1 Серия 17Бесплатно
- 16+49 мин
Напарницы
Сезон 1 Серия 18Бесплатно
- 16+49 мин
Напарницы
Сезон 1 Серия 19Бесплатно
- 16+49 мин
Напарницы
Сезон 1 Серия 20Бесплатно
О сериале
Главная героиня сериала – оперативник Лариса Войтович, чей жених Егор Раевский пять лет назад поддался чарам ее подруги, а через несколько дней трагически погиб. Вдруг, как гром среди ясного неба, на горизонте появляется ее старая знакомая Юлия Соколова. Она умоляет Ларису забыть старые обиды и стать напарницами. Тем временем дело о гибели Егора принимает неожиданный поворот…
Рейтинг
7.5 КиноПоиск
- ГКРежиссёр
Гузэль
Киреева
- Актёр
Максим
Аверин
- Актриса
Екатерина
Кузнецова
- Актриса
Марьяна
Спивак
- АКАктёр
Александр
Константинов
- Актёр
Даниил
Белых
- Актриса
Галина
Польских
- Актёр
Борис
Щербаков
- Актриса
Анна
Якунина
- АИАктёр
Андрей
Ильин
- МРАктриса
Мария
Рассказова
- ЕЩСценарист
Елена
Щербиновская
- ТКСценарист
Татьяна
Кабзистая
- НКСценарист
Николай
Крутиков
- СЕСценарист
Станислав
Ефросинин
- ЕШПродюсер
Екатерина
Швейко
- РКПродюсер
Рубен
Кесоян
- НКПродюсер
Николай
Крутиков
- ЛЛХудожник
Леван
Лазишвили
- ГКМонтажёр
Георгий
Клубков
- СКМонтажёр
Сергей
Кучеров
- ВГОператор
Виктор
Гусаров
- СЧКомпозитор
Сергей
Чипенко