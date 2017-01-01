Мышеловка на три персоны (сериал, 2017) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн
2017, Мышеловка на три персоны. Серия 2
Мелодрамы, Детективы12+
Этот сериал пока недоступен
Сюжет
У Кати радость: ее любимый муж Валик, он же профессор Кряквин, вернулся из длительной экспедиции. Но эта радость омрачается ужасным событием — вскоре Валика обвиняют в убийстве вредной старушки-соседки… А что еще можно подумать, если его застали над трупом с окровавленным топором в руках?
Сериал Мышеловка на три персоны 1 сезон 2 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
Рейтинг
6.6 КиноПоиск
4.4 IMDb
- АПРежиссёр
Алексей
Праздников
- Актриса
Алла
Юганова
- Актриса
Юлия
Такшина
- ЕКАктриса
Екатерина
Копанова
- Актёр
Александр
Макогон
- Актёр
Нодари
Джанелидзе
- ИДАктёр
Илья
Демидов
- ОКАктриса
Ольга
Красковская
- АМАктёр
Алексей
Мышинский
- Актёр
Самвел
Мужикян
- ККАктриса
Кира
Кауфман
- Сценарист
Кира
Худолей
- НАСценарист
Наталья
Александрова
- Продюсер
Родион
Павлючик
- ИМПродюсер
Игорь
Марин
- ОППродюсер
Ольга
Полесицкая
- СКОператор
Степан
Коваленко