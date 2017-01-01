Мышеловка на три персоны. Серия 1
Wink
Сериалы
Мышеловка на три персоны
1-й сезон
1-я серия

Мышеловка на три персоны (сериал, 2017) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

2017, Мышеловка на три персоны. Серия 1
Мелодрамы, Детективы12+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

У Кати радость: ее любимый муж Валик, он же профессор Кряквин, вернулся из длительной экспедиции. Но эта радость омрачается ужасным событием — вскоре Валика обвиняют в убийстве вредной старушки-соседки… А что еще можно подумать, если его застали над трупом с окровавленным топором в руках?

Сериал Мышеловка на три персоны 1 сезон 1 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
4.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Мышеловка на три персоны»