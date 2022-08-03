Моя прекрасная няня (сериал, 2005) сезон 4 серия 75 смотреть онлайн

Моя прекрасная няня. Сезон 4. Серия 75
Моя прекрасная няня
4-й сезон
75-я серия

Комедия6+

О сериале

Действие сериала происходит в Москве. Тридцатилетняя Вика Прутковская до пятнадцати лет жила в Мариуполе. Сейчас она живет с родителями на окраине Москвы и работает в небольшом магазине одежды, принадлежащем ее жениху Антону. Вика так бы и жила простой жизнью, знакомой сотням тысяч зрителей, если бы однажды она не постучалась в дверь семьи Шаталиных, где срочно требовалась няня…

