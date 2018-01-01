Московские тайны. Гостья из прошлого (сериал, 2018) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн
8.92018, Московские тайны. Гостья из прошлого. Сезон 1. Серия 2
Детектив12+
Сезоны и серии
О сериале
Голосов овраг в Коломенском парке – легендарное место. Многие верят, что в нем находится временной портал, из которого порой выходят люди, рожденные много веков назад. Именно здесь находят тело девушки в старинном платье, и свидетель уверяет, что убил ее призрачный всадник в черном плаще. Трудно не поверить свидетелю, если он успел сфотографировать призрака, а рядом с телом видны следы копыт... Гибель «гостьи из прошлого» – это только начало. Преступления продолжаются, и следователю Насте Вяземской, помимо загадочного убийцы, придется найти знаменитую жемчужину «Пелегрина» из коллекции Юсуповых.
Рейтинг
- Режиссёр
Александр
Баршак
- Актриса
Анна
Старшенбаум
- КСАктёр
Константин
Соловьев
- Актёр
Евгений
Пронин
- АКАктёр
Александр
Комиссаров
- Актёр
Иван
Жвакин
- Актёр
Владислав
Ветров
- Актёр
Александр
Робак
- Актриса
Екатерина
Семенова
- АЛАктёр
Алексей
Лонгин
- АМАктёр
Александр
Мякушко
- ПКАктёр
Павел
Кузин
- ВСАктёр
Валентин
Самохин
- БПСценарист
Белла
Прибылова
- ВЗСценарист
Виктория
Зуева
- ИШСценарист
Игорь
Шаров
- Продюсер
Родион
Павлючик
- ИМПродюсер
Игорь
Марин
- ОППродюсер
Ольга
Полесицкая
- НВХудожница
Нина
Васенина
- ЕИХудожница
Евгения
Истомина
- ВЦКомпозитор
Валерий
Царьков