Московские тайны. Гостья из прошлого. Сезон 1. Серия 2
Wink
Сериалы
Московские тайны. Гостья из прошлого
1-й сезон
2-я серия

Московские тайны. Гостья из прошлого (сериал, 2018) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

8.92018, Московские тайны. Гостья из прошлого. Сезон 1. Серия 2
Детектив12+
Серия в подписке «КиноVIP + viju»

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Голосов овраг в Коломенском парке – легендарное место. Многие верят, что в нем находится временной портал, из которого порой выходят люди, рожденные много веков назад. Именно здесь находят тело девушки в старинном платье, и свидетель уверяет, что убил ее призрачный всадник в черном плаще. Трудно не поверить свидетелю, если он успел сфотографировать призрака, а рядом с телом видны следы копыт... Гибель «гостьи из прошлого» – это только начало. Преступления продолжаются, и следователю Насте Вяземской, помимо загадочного убийцы, придется найти знаменитую жемчужину «Пелегрина» из коллекции Юсуповых.

Сериал Московские тайны 1 сезон 2 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Россия
Жанр
Детектив
Качество
Full HD
Время
47 мин / 00:47

Рейтинг

Актёры и съёмочная группа сериала «Московские тайны. Гостья из прошлого»