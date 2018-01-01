Московские тайны. Гостья из прошлого (сериал, 2018) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

Голосов овраг в Коломенском парке – легендарное место. Многие верят, что в нем находится временной портал, из которого порой выходят люди, рожденные много веков назад. Именно здесь находят тело девушки в старинном платье, и свидетель уверяет, что убил ее призрачный всадник в черном плаще. Трудно не поверить свидетелю, если он успел сфотографировать призрака, а рядом с телом видны следы копыт... Гибель «гостьи из прошлого» – это только начало. Преступления продолжаются, и следователю Насте Вяземской, помимо загадочного убийцы, придется найти знаменитую жемчужину «Пелегрина» из коллекции Юсуповых.



Сериал Московские тайны 1 сезон 2 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.