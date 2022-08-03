Молодой Морс. Сезон 3. Серия 4
Wink
Сериалы
Молодой Морс
3-й сезон
4-я серия
9.12016, Endeavour
Драма, Криминал18+
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Молодой Морс (сериал, 2016) сезон 3 серия 4 смотреть онлайн

Сезоны и серии

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О сериале

Приквел знаменитой серии романов Колина Декстера о детективе Индеворе Морсе – с Шоном Эвансом в главной роли. Середина 1960-х. Одинокий и нелюдимый Морс в самом начале своей карьеры в Оксфорде. Проницательный ум и любовь к решению головоломок помогают ему в расследованиях, несмотря на явную нелюбовь со стороны коллег. Только инспектор уголовной полиции Фред Создей, оценив талант новичка, решает поддержать странного интроверта, не обращая внимания на протесты начальства. Присоединяйтесь к расследованиям детектива – смотрите сериал «Молодой Морс» онлайн и в хорошем качестве на Wink.

Страна
Великобритания
Жанр
Криминал, Драма, Детектив
Время
90 мин / 01:30

Рейтинг

8.4 КиноПоиск
8.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Молодой Морс»