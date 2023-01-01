Маша и Медведь (мультсериал, 2023) сезон 7 серия 19 смотреть онлайн

Еще одна порция ярких приключений любимой озорницы и ее друзей. Не пропустите новые серии всемирно известного анимационного мультфильма «Маша и Медведь» — 7 сезон скоро будет доступен на Wink!



Седьмой выпуск мультсериала удивит вас новыми сценарными поворотами! В уютном домике Мишки и Маши теперь будут гостить городские жители, а персонажи из новогодней сказки — Январь, Декабрь и другие месяцы — станут полноправными героями эпизодов. Действие мультфильма выйдет далеко за пределы леса и порадует поклонников новыми красочными локациями. Конечно же, вы снова встретитесь с Розочкой, Волками и другими лесными обитателями. Яркие кадры в сопровождении приятной музыки и добрых шуток вновь объединят у экранов поколения семей.



Не знаете, что посмотреть с детьми? Самое время включить продолжение истории крепкой дружбы непоседливой девочки и рассудительного медведя — вас ждет 7 сезон мультфильма «Маша и Медведь», смотреть онлайн без рекламы который можно на нашем видеосервисе Wink!



