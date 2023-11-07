На счастье!
Wink
Детям
Маша и Медведь
7-й сезон
На счастье!
9.12023, На счастье!
Мультсериалы, Комедия0+
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Маша и Медведь (мультсериал, 2023) сезон 7 серия 3 смотреть онлайн

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О сериале

Приключения продолжаются, да ещё как! Новый седьмой сезон мультсериала «Маша и Медведь» несёт совершенно невероятные сценарные повороты! Маленькая непоседа в розовом сарафанчике и её мудрый старший друг снова покажут образец настоящей дружбы, принятия и взаимовыручки. Кроме того, в новом сезоне многое будет происходить впервые для зрителя. Так, в уютном Мишкином домике появятся городские жители, а персонажи из нашей новогодней сказки — Январь, Декабрь и другие месяцы — окажутся полноправными героями серий.
Сюжет сериала выйдет далеко за пределы леса и порадует поклонников новыми красочными локациями, а в дополнение к этому — увлекательными историями из жизни Розочки, Волков и других лесных обитателей. Конечно же, это всё — под аккомпанемент чудесной музыки, новых песен и с весёлыми добрыми шутками в комплекте. Ведь с Машей не может быть по-другому, иначе бы она не объединяла у телеэкранов целые поколения семей!

Страна
Россия
Жанр
Комедия, Мультсериалы, Для самых маленьких
Качество
Full HD
Время
7 мин / 00:07

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
7.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Маша и Медведь»