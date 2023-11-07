Маша и Медведь (мультсериал, 2023) сезон 7 серия 3 смотреть онлайн
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Маша и Медведь
Сезон 7 Серия 1
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Маша и Медведь
Сезон 7 Серия 2
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Маша и Медведь
Сезон 7 Серия 3
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Маша и Медведь
Сезон 7 Серия 4
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Маша и Медведь
Сезон 7 Серия 5
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Маша и Медведь
Сезон 7 Серия 6
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Маша и Медведь
Сезон 7 Серия 7
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Маша и Медведь
Сезон 7 Серия 8
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Маша и Медведь
Сезон 7 Серия 9
О сериале
Приключения продолжаются, да ещё как! Новый седьмой сезон мультсериала «Маша и Медведь» несёт совершенно невероятные сценарные повороты! Маленькая непоседа в розовом сарафанчике и её мудрый старший друг снова покажут образец настоящей дружбы, принятия и взаимовыручки. Кроме того, в новом сезоне многое будет происходить впервые для зрителя. Так, в уютном Мишкином домике появятся городские жители, а персонажи из нашей новогодней сказки — Январь, Декабрь и другие месяцы — окажутся полноправными героями серий.
Сюжет сериала выйдет далеко за пределы леса и порадует поклонников новыми красочными локациями, а в дополнение к этому — увлекательными историями из жизни Розочки, Волков и других лесных обитателей. Конечно же, это всё — под аккомпанемент чудесной музыки, новых песен и с весёлыми добрыми шутками в комплекте. Ведь с Машей не может быть по-другому, иначе бы она не объединяла у телеэкранов целые поколения семей!
СтранаРоссия
ЖанрКомедия, Мультсериалы, Для самых маленьких
КачествоFull HD
Время7 мин / 00:07
Рейтинг
- ОКРежиссёр
Олег
Кузовков
- ОУРежиссёр
Олег
Ужинов
- ДЧРежиссёр
Денис
Червяцов
- МНРежиссёр
Марина
Нефедова
- АКАктриса
Алина
Кукушкина
- ВСАктриса
Варвара
Саранцева
- ЮЗАктриса
Юлия
Зуникова
- БКАктёр
Борис
Кутневич
- ЭНАктёр
Эдуард
Назаров
- МКАктёр
Марк
Кутневич
- ИКАктриса
Ирина
Кукушкина
- ЕКАктриса
Екатерина
Кутневич
- ПЧАктёр
Прохор
Чеховской
- ДВАктёр
Диомид
Виноградов
- ОКСценарист
Олег
Кузовков
- ОУСценарист
Олег
Ужинов
- НРСценарист
Наталья
Румянцева
- ДЧСценарист
Денис
Червяцов
- АДПродюсер
Андрей
Добрунов
- ДЛПродюсер
Дмитрий
Ловейко
- ОКПродюсер
Олег
Кузовков
- МРПродюсер
Марина
Ратина
- ИТХудожник
Илья
Трусов
- АХХудожник
Александр
Храмцов
- НКХудожница
Наталья
Курбатова
- ЮИХудожница
Юлия
Ивашкина
- ВБКомпозитор
Василий
Богатырёв