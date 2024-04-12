Приключения продолжаются, да ещё как! Новый седьмой сезон мультсериала «Маша и Медведь» несёт совершенно невероятные сценарные повороты! Маленькая непоседа в розовом сарафанчике и её мудрый старший друг снова покажут образец настоящей дружбы, принятия и взаимовыручки. Кроме того, в новом сезоне многое будет происходить впервые для зрителя. Так, в уютном Мишкином домике появятся городские жители, а персонажи из нашей новогодней сказки — Январь, Декабрь и другие месяцы — окажутся полноправными героями серий.

Сюжет сериала выйдет далеко за пределы леса и порадует поклонников новыми красочными локациями, а в дополнение к этому — увлекательными историями из жизни Розочки, Волков и других лесных обитателей. Конечно же, это всё — под аккомпанемент чудесной музыки, новых песен и с весёлыми добрыми шутками в комплекте. Ведь с Машей не может быть по-другому, иначе бы она не объединяла у телеэкранов целые поколения семей!



