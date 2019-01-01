Лапси. Сезон 2. Серия 6
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Лапси (сериал, 2019) сезон 2 серия 6 смотреть онлайн

8.42019, Лапси. Сезон 2. Серия 6
Драмы, Русские18+

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Сюжет

В карельской деревне обнаружен штамм лихорадки Западного Нила. На разведку отправляют вирусологов Веру Бойко и Николая Романова. Учeные заболевают, единственный шанс на спасение — остров Сариола, где болезнь бессильна. Герои должны разгадать тайну этого места и найти способ вернуться домой.

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Рейтинг

7.5 КиноПоиск
6.9 IMDb

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