Лапси (сериал, 2019) сезон 2 серия 7 смотреть онлайн

Драма, Мистика18+
О сериале

В карельской деревне обнаружен штамм лихорадки Западного Нила. На разведку отправляют вирусологов Веру Бойко и Николая Романова. Учeные заболевают, единственный шанс на спасение — остров Сариола, где болезнь бессильна. Герои должны разгадать тайну этого места и найти способ вернуться домой.

Страна
Россия
Жанр
Мистика, Драма
Время
48 мин / 00:48

Рейтинг

7.5 КиноПоиск
6.8 IMDb

