Лапси (сериал, 2019) сезон 2 серия 7 смотреть онлайн

В карельской деревне обнаружен штамм лихорадки Западного Нила. На разведку отправляют вирусологов Веру Бойко и Николая Романова. Учeные заболевают, единственный шанс на спасение — остров Сариола, где болезнь бессильна. Герои должны разгадать тайну этого места и найти способ вернуться домой.

