Валентина Лаврова – счастливая жена успешного и обеспеченного Андрея и мать полуторагодовалого Никиты. Кажется, что ее жизнь – мечта любой женщины. Но однажды Вале становится плохо во время гонок, которые организует ее муж. Придя в себя, она обнаруживает, что сын пропал. А муж уверяет, что его никогда и не было, и Никита – плод ее фантазии, разыгравшейся из-за душевного расстройства. В том же ее уверяют и эффектная молодая сиделка Марго, и семейный врач, который прописывает ей сильнодействующие успокоительные препараты. Но Валя никому не верит, потому что чувствует – у нее есть сын, и он в опасности. Может ли Валя доверять интуиции и получится ли у нее отличить иллюзию от реальности? Кто пытается свести ее с ума и зачем? Встретит ли она сына в своей новой жизни?

