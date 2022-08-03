Лабиринт иллюзий. Серия 3
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Лабиринт иллюзий
1-й сезон
3-я серия
7.92019, Лабиринт иллюзий. Серия 3
Триллер18+
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Лабиринт иллюзий (сериал, 2019) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Валентина Лаврова – счастливая жена успешного и обеспеченного Андрея и мать полуторагодовалого Никиты. Кажется, что ее жизнь – мечта любой женщины. Но однажды Вале становится плохо во время гонок, которые организует ее муж. Придя в себя, она обнаруживает, что сын пропал. А муж уверяет, что его никогда и не было, и Никита – плод ее фантазии, разыгравшейся из-за душевного расстройства. В том же ее уверяют и эффектная молодая сиделка Марго, и семейный врач, который прописывает ей сильнодействующие успокоительные препараты. Но Валя никому не верит, потому что чувствует – у нее есть сын, и он в опасности. Может ли Валя доверять интуиции и получится ли у нее отличить иллюзию от реальности? Кто пытается свести ее с ума и зачем? Встретит ли она сына в своей новой жизни?

Страна
Россия
Жанр
Триллер
Время
48 мин / 00:48

Рейтинг

6.6 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Лабиринт иллюзий»