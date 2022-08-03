Лабиринт иллюзий (сериал, 2019) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн
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О сериале
Валентина Лаврова – счастливая жена успешного и обеспеченного Андрея и мать полуторагодовалого Никиты. Кажется, что ее жизнь – мечта любой женщины. Но однажды Вале становится плохо во время гонок, которые организует ее муж. Придя в себя, она обнаруживает, что сын пропал. А муж уверяет, что его никогда и не было, и Никита – плод ее фантазии, разыгравшейся из-за душевного расстройства. В том же ее уверяют и эффектная молодая сиделка Марго, и семейный врач, который прописывает ей сильнодействующие успокоительные препараты. Но Валя никому не верит, потому что чувствует – у нее есть сын, и он в опасности. Может ли Валя доверять интуиции и получится ли у нее отличить иллюзию от реальности? Кто пытается свести ее с ума и зачем? Встретит ли она сына в своей новой жизни?
Рейтинг
- АПРежиссёр
Анна
Писаненко
- ЕТАктриса
Екатерина
Тарасова
- Актёр
Евгений
Пронин
- Актриса
Анна
Казючиц
- Актёр
Алексей
Фатеев
- МГАктёр
Матвей
Грудцинов
- ЕМАктриса
Елена
Медведева
- ВКАктёр
Вячеслав
Кулаков
- СШАктёр
Сергей
Шанин
- АНАктёр
Александр
Новик
- ОСАктриса
Олеся
Сугак
- АПСценарист
Анна
Писаненко
- ДССценарист
Дмитрий
Сафонов
- ОМПродюсер
Ольга
Манеева
- НКПродюсер
Наталья
Клевцова
- АРПродюсер
Анастасия
Рождественская
- ЕМПродюсер
Елена
Метликина
- АДХудожник
Ацамаз
Дзиваев
- МГМонтажёр
Максим
Григорьев
- КГОператор
Константин
Горячев
- АЗКомпозитор
Алексей
Зубарев