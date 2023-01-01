Биография

Александр Новик – российский театральный и киноактер, известный, в основном, по остросюжетным сериалам на телевидении. Родился в 1978 году в ныне украинском городе Николаеве. Обучался на актерском факультете в Брянском колледже искусств и культуры, после чего дополнительно повышал свое мастерство в ВТУ имени Бориса Щукина. Свою карьеру актер Александр Новик начал в Брянском драматическом театре. Первую известность получил благодаря участию в серии благотворительных спектаклей «Международная Чеховская лаборатория». Хорошо запомнился любителям театра по спектаклям «Вишневый сад», «Чайка» и «Три сестры», прекрасно справившись с ключевыми ролями. С 2004 года актер активно снимается в кино. Первым фильмом Александра Новика стал «Шпионские игры: нелегал». В течение десяти лет снялся в нескольких десятках работ. Зачастую роли Александра Новика носят эпизодический характер («Глухарь», «Солдаты», «Склифосовский»). Некоторые же многосерийные ленты прославили актера среди зрителей благодаря образам решительных мужчин, проходивших службу в военных или полицейских структурах: «Тихая охота», «Ночные ласточки», «Небо в огне», «Меч» и другие.