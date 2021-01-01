Крутиксы (мультсериал, 2021) сезон 1 серия 9 смотреть онлайн
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Сюжет
Анимационный сериал о приключениях четверки героев, стоящих на страже космического спокойствия. Хомячок Зигги с самого детства поверил в существование супергероев и даже изобрел специальное устройство, которое должно выслеживать и находить источники суперсил. Правда, оно до сих пор не работало как надо, и белке Руби, сестре Зигги, не раз приходилось спасать брата от опасности. Но вот однажды они натыкаются на маленький астероид Шустрик, наполненный суперэнергией. Он направляется к Земле, где случайно наделяет Сола и Роя, на дух друг друга не переносящих кота и пса, невероятными способностями. Спасаясь от внезапно появившейся Железной Гарпии, Зигги и Руби в компании новых друзей возвращаются в Звездную Академию, где их делают командой по защите Вселенной под названием Крутиксы.
Сериал Сол против Роя 1 сезон 9 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
СтранаРоссия
ЖанрыМультсериалы
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- АБРежиссёр
Александра
Бизяева
- ВЛРежиссёр
Валерия
Лян
- ТЧРежиссёр
Татьяна
Чернилевская
- СГРежиссёр
Савва
Голубков
- ВЭАктриса
Василиса
Эльдарова
- ВВАктёр
Владимир
Войтюк
- АСАктёр
Антон
Савенков
- Актёр
Андрей
Бурковский
- Актриса
Татьяна
Шитова
- ОКАктёр
Олег
Коренев
- МИАктриса
Марианна
Иващенко
- ЕФАктриса
Ева
Финкельштейн
- Актриса
Лина
Иванова
- ПИАктёр
Пётр
Иващенко
- ЕЯСценарист
Евгений
Яковлев
- РКСценарист
Роман
Котков
- ЕЕСценарист
Евгений
Еронин
- ЕССценарист
Елизавета
Симбирская
- ЮСПродюсер
Юлиана
Слащева
- ЮОПродюсер
Юлия
Осетинская
- БМПродюсер
Борис
Машковцев
- КФХудожница
Ксения
Фетисова
- АМХудожник
Ануш
Микаелян
- АЧХудожница
Анастасия
Чернавина
- СДМонтажёр
Сергей
Дудников
- МКМонтажёр
Марина
Кириченко
- ЛКМонтажёр
Любовь
Крижечковская
- ЕЧМонтажёр
Евгений
Чатаев
- СДКомпозитор
Сергей
Драгни
- ПФКомпозитор
Пётр
Фролов-Багреев