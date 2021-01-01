Крутиксы (мультсериал, 2021) сезон 1 серия 22 смотреть онлайн

Анимационный сериал о приключениях четверки героев, стоящих на страже космического спокойствия. Хомячок Зигги с самого детства поверил в существование супергероев и даже изобрел специальное устройство, которое должно выслеживать и находить источники суперсил. Правда, оно до сих пор не работало как надо, и белке Руби, сестре Зигги, не раз приходилось спасать брата от опасности. Но вот однажды они натыкаются на маленький астероид Шустрик, наполненный суперэнергией. Он направляется к Земле, где случайно наделяет Сола и Роя, на дух друг друга не переносящих кота и пса, невероятными способностями. Спасаясь от внезапно появившейся Железной Гарпии, Зигги и Руби в компании новых друзей возвращаются в Звездную Академию, где их делают командой по защите Вселенной под названием Крутиксы.



Сериал Гипнотиран 1 сезон 22 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.