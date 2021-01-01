Крепкие орешки (сериал, 2021) сезон 2 серия 32 смотреть онлайн бесплатно

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В УВД по Комендантскому району Санкт-Петербурга работают двое оперуполномоченных, которые постоянно спорят и проверяют мнения друг друга на практике. Это Леонид Лавров и Юрий Романов — две противоположности, начиная с образа жизни и заканчивая методами работы. Но несмотря на регулярные разногласия, они готовы прикрыть друг друга и помочь в расследованиях и к любому делу приступают с холодной головой.



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