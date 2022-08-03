Костоправ. Клятва Гиппократа. Серия 3
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Сериалы
Костоправ
Клятва Гиппократа
3-я серия

Костоправ (сериал, 2011) сезон 3 серия 3 смотреть онлайн бесплатно

8.42011, Костоправ. Клятва Гиппократа. Серия 3
Комедия18+

Сезоны и серии

1-й сезонНовый вызовКлятва Гиппократа

О сериале

Анатолий Савчук, известный также по прозвищу Костоправ, продолжает активно работать в столичном мед.центре «Феличита» и применять на практике свои нестандартные методы лечения. Однажды, Мусин просит его принять во время своего отсутствия в клинике двух пациентов. В целом, в этом нет ничего сложного и необычного. Однако, столкнувшись с этими пациентами, Костоправ начинает подозревать, что они вовсе не те, за кого себя выдают…

Страна
Украина, Россия
Жанр
Комедия
Время
52 мин / 00:52

Рейтинг

6.3 КиноПоиск
8.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Костоправ»