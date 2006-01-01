Короткое дыхание (сериал, 2006) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн бесплатно

Он молод, но за его спиной уже большой жизненный опыт: сначала развод родителей, потом Чеченская война, где он оказался по собственному желанию. После тяжелого ранения он возвращается в мирную жизнь большого города. Любимая девушка обвиняет его в мужской несостоятельности, а тяжелая психическая травма, полученная на войне, доводит героя до попытки самоубийства. На помощь приходит родной отец, который знакомит сына с опытной, зрелой женщиной с сомнительным прошлым. Именно она возвращает парню веру в себя и интерес к жизни. Изначально предполагалось, что эта связь будет временной, но неожиданно для всех между героями возникает глубокое чувство…



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