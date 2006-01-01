Короткое дыхание (сериал, 2006) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно
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О сериале
Он молод, но за его спиной уже большой жизненный опыт: сначала развод родителей, потом Чеченская война, где он оказался по собственному желанию. После тяжелого ранения он возвращается в мирную жизнь большого города. Любимая девушка обвиняет его в мужской несостоятельности, а тяжелая психическая травма, полученная на войне, доводит героя до попытки самоубийства. На помощь приходит родной отец, который знакомит сына с опытной, зрелой женщиной с сомнительным прошлым. Именно она возвращает парню веру в себя и интерес к жизни. Изначально предполагалось, что эта связь будет временной, но неожиданно для всех между героями возникает глубокое чувство…
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Рейтинг
- МБРежиссёр
Михаил
Баркан
- Актёр
Анатолий
Васильев
- Актёр
Илья
Носков
- ИЕАктриса
Ирина
Ефремова
- Актёр
Юрий
Кузнецов
- ДКАктёр
Денис
Кириллов
- Актриса
Юлия
Маврина
- Актёр
Виктор
Проскурин
- Актёр
Валерий
Соловьев
- ВФАктёр
Валерий
Филонов
- ВИАктёр
Виталий
Исаков
- ИАСценарист
Игорь
Агеев
- СКПродюсер
Сергей
Каратаев
- ЛЯПродюсер
Леонард
Яновский
- ОГОператор
Олег
Гребенкин
- АККомпозитор
Алексей
Карпов