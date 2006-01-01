Короткое дыхание. Серия 3
Wink
Сериалы
Короткое дыхание
1-й сезон
3-я серия

Короткое дыхание (сериал, 2006) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн бесплатно

8.92006, Короткое дыхание. Серия 3
Драма, Мелодрама18+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Он молод, но за его спиной уже большой жизненный опыт: сначала развод родителей, потом Чеченская война, где он оказался по собственному желанию. После тяжелого ранения он возвращается в мирную жизнь большого города. Любимая девушка обвиняет его в мужской несостоятельности, а тяжелая психическая травма, полученная на войне, доводит героя до попытки самоубийства. На помощь приходит родной отец, который знакомит сына с опытной, зрелой женщиной с сомнительным прошлым. Именно она возвращает парню веру в себя и интерес к жизни. Изначально предполагалось, что эта связь будет временной, но неожиданно для всех между героями возникает глубокое чувство…

Сериал Короткое дыхание 1 сезон 3 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Страна
Россия
Жанр
Драма, Мелодрама
Время
45 мин / 00:45

Рейтинг

6.8 КиноПоиск