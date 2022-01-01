Корни (сериал, 2022) сезон 2 серия 15 смотреть онлайн бесплатно
Продолжение истории о путешествии из Москвы в Залещинск с Марком Богатыревым, Анной Уколовой и Антоном Лапенко. Чтобы узнать, как сложилась судьба столичного топ-менеджера, поехавшего по работе в родное захолустье, смотрите 2 сезон сериала «Корни» в сервисе Wink. Потеряв престижную должность в столице, Дима Королев решает вернуться в родной Залещинск. Но оказывается, Алена его совсем не ждет – у нее появился новый возлюбленный. А еще она собирает компромат на мэра Залещинска, чем и решает воспользоваться Королев ради мести. Он разворачивает кампанию по поддержке градоначальника. Чем закончится противостояние Димы и Алены, расскажет 2 сезон сериала «Корни», который можно смотреть онлайн на Wink.
Сериал Корни 2 сезон 15 серия смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Рейтинг
- Режиссёр
Марк
Горобец
- КВРежиссёр
Кирилл
Васильев
- Актёр
Марк
Богатырев
- Актёр
Ренат
Мухамбаев
- НСАктриса
Наталья
Скоморохова
- Актриса
Елена
Валюшкина
- Актёр
Сергей
Бачурский
- Актриса
Ксения
Корнева
- Актёр
Владимир
Сычев
- Актриса
Анна
Уколова
- Актёр
Антон
Лапенко
- АКАктриса
Александра
Кузенкина
- МЧСценарист
Михаил
Чистов
- ЯПСценарист
Яна
Прокопенко
- Продюсер
Вячеслав
Муругов
- Продюсер
Антон
Федотов
- АМПродюсер
Александр
Масляков мл.
- РППродюсер
Рубен
Партевян
- ККХудожница
Кристина
Козловская
- ВСХудожник
Владислав
Серебренников
- ЕЦХудожница
Евгения
Царько
- Художница
Татьяна
Сударьянто
- НСМонтажёр
Николай
Суходолов
- ТКМонтажёр
Тимур
Корепанов
- ДЗМонтажёр
Денис
Зивьев
- Оператор
Павел
Белявский
- ДПОператор
Денис
Панов
- ВЦКомпозитор
Валерий
Царьков