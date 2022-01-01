Корни (сериал, 2022) сезон 2 серия 14 смотреть онлайн бесплатно

Корни. Сезон 2. Серия 14
9.12022, Корни. Сезон 2. Серия 14
Комедия18+

Продолжение истории о путешествии из Москвы в Залещинск с Марком Богатыревым, Анной Уколовой и Антоном Лапенко. Чтобы узнать, как сложилась судьба столичного топ-менеджера, поехавшего по работе в родное захолустье, смотрите 2 сезон сериала «Корни» в сервисе Wink. Потеряв престижную должность в столице, Дима Королев решает вернуться в родной Залещинск. Но оказывается, Алена его совсем не ждет – у нее появился новый возлюбленный. А еще она собирает компромат на мэра Залещинска, чем и решает воспользоваться Королев ради мести. Он разворачивает кампанию по поддержке градоначальника. Чем закончится противостояние Димы и Алены, расскажет 2 сезон сериала «Корни», который можно смотреть онлайн на Wink.

