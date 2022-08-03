Коготь из Мавритании 2 (сериал, 2016) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн
8.62016, Коготь из Мавритании 2. Серия 3
Детектив12+
Эта серия пока недоступна
О сериале
После нескольких месяцев затишья в одном из столичных округов возобновляются ритуальные убийства девушек. К расследованию подключается майор полиции Александра Мур. Александре предстоит «усмирить» свой резкий характер и сработаться с новым напарником Дмитрием Роговым, а также найти общий язык с профессором Шульцем, который отбывает наказание в колонии за «пособничество» своему погибшему брату – именно его полиция объявила маньяком. Ситуация осложняется тем, что главным подозреваемым оказывается бывший напарник Рогова – Константин Першин. После первой серии убийств он ушел из полиции и занялся самостоятельными поисками преступника.
Рейтинг
7.3 КиноПоиск
- НХРежиссёр
Наталья
Хлопецкая
- Актриса
Марина
Коняшкина
- СГАктёр
Сергей
Галахов
- Актёр
Сергей
Жарков
- Актёр
Илья
Древнов
- Актриса
Людмила
Чурсина
- КЧАктёр
Константин
Чепурин
- СПАктёр
Сергей
Петров
- Актёр
Дмитрий
Чеботарёв
- ИМАктёр
Игорь
Макаров
- ИПАктёр
Иван
Прилль
- НХСценарист
Наталья
Хлопецкая
- ТШСценарист
Татьяна
Шаповальянц
- Продюсер
Рубен
Дишдишян
- ИАПродюсер
Иоганна
Алексанян
- ЗЯПродюсер
Зара
Янгульбиева
- ЕЦХудожница
Евгения
Царько
- ЛНМонтажёр
Любава
Нечистяк
- ЕХОператор
Евгений
Хлопецкий
- Композитор
Анатолий
Зубков