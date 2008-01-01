Когда мы были счастливы (сериал, 2008) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно
9.22008, Когда мы были счастливы. Серия 1
Мелодрама16+
Сезоны и серии
О сериале
В жизни бизнесмена Глеба все было идеально - и на работе, и дома. Он полностью доверял своему деловому партнеру и даже не думал, что тот может его предать. Но жизнь приготовила ничего не подозревающему мужчине неприятный сюрприз - верный помощник подставил его, и в результате Глеб лишился своего дела. Семья осталась без средств к существованию, и начались проблемы. Отныне супруге Глеба Лене приходится самой заботиться о себе, муже и ребенке. Она буквально сбилась с ног в поисках заработка.
Рейтинг
6.7 КиноПоиск
6.4 IMDb
- РПРежиссёр
Роман
Просвирнин
- Актриса
Светлана
Ходченкова
- АЗАктёр
Алексей
Зубков
- АСАктёр
Александр
Сигуев
- КСАктёр
Константин
Соловьев
- Актриса
Ольга
Машная
- МВАктёр
Михаил
Владимиров
- АСАктёр
Александр
Сирин
- Актриса
Марина
Куделинская
- ПЛАктриса
Полина
Лунегова
- ПМАктёр
Павел
Меленчук
- НПСценарист
Наталия
Павловская
- АКПродюсер
Александр
Кушаев
- ИСПродюсер
Ирина
Смирнова-Бейнарович
- ДЗПродюсер
Дмитрий
Зайцев
- ВБОператор
Владимир
Быховский
- ЕСКомпозитор
Евгений
Скрипкин
- ДМКомпозитор
Дина
Мигдал