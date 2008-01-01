Когда мы были счастливы (сериал, 2008) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно

В жизни бизнесмена Глеба все было идеально - и на работе, и дома. Он полностью доверял своему деловому партнеру и даже не думал, что тот может его предать. Но жизнь приготовила ничего не подозревающему мужчине неприятный сюрприз - верный помощник подставил его, и в результате Глеб лишился своего дела. Семья осталась без средств к существованию, и начались проблемы. Отныне супруге Глеба Лене приходится самой заботиться о себе, муже и ребенке. Она буквально сбилась с ног в поисках заработка.



