Ключи от бездны: Охота на призраков (сериал, 2004) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

Сюжет

Осень 1947-го. Больше года прошло с того дня, когда была уничтожена банда Сеньки Кривого. Однако в Угольной Линии и ее окрестностях снова начинают погибать люди. В милиции с ужасом обнаруживают, что отпечатки пальцев на орудии очередного убийства совпадают с отпечатками пальцев покойного Сеньк�и.



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