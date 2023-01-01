Ключи от бездны: Охота на призраков
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Ключи от бездны: Охота на призраков

Ключи от бездны: Охота на призраков (сериал, 2004) смотреть онлайн

7.62004, Ключи от бездны: Охота на призраков 1 сезон
Триллеры, Детективы18+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

Осень 1947-го. Больше года прошло с того дня, когда была уничтожена банда Сеньки Кривого. Однако в Угольной Линии и ее окрестностях снова начинают погибать люди. В милиции с ужасом обнаруживают, что отпечатки пальцев на орудии очередного убийства совпадают с отпечатками пальцев покойного Сеньки.

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Актёры и съёмочная группа сериала «Ключи от бездны: Охота на призраков»

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