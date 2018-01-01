Wink
Ключи от бездны: Охота на призраков
1-й сезон

Ключи от бездны: Охота на призраков (сериал, 2004) сезон 1 смотреть онлайн

7.62004, Ключи от бездны: Охота на призраков. Сезон 1 4 серии
Триллер, Детектив18+

О сериале

Осень 1947-го. Больше года прошло с того дня, когда была уничтожена банда Сеньки Кривого. Однако в Угольной Линии и ее окрестностях снова начинают погибать люди. В милиции с ужасом обнаруживают, что отпечатки пальцев на орудии очередного убийства совпадают с отпечатками пальцев покойного Сеньки.

Страна
Россия
Жанр
Драма, Детектив, Триллер

Рейтинг

4.8 КиноПоиск

