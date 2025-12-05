Химкинские ведьмы (сериал, 2025) сезон 2 серия 1 смотреть онлайн

9.32025, Химкинские ведьмы. Сезон 2. Серия 1
Комедия, Фэнтези16+
Эта серия пока недоступна
О сериале
«Химкинские ведьмы» — сериал с Агатой Муцениеце о трех колдуньях-аферистках.
Девушки зарабатывают тем, что притворяются медиумами: устраивают спиритические сеансы, общаются с духами и отвечают на насущные вопросы клиентов. Они уверены, что держат ситуацию под контролем, пока однажды не встречают настоящую ведьму. Та неожиданно награждает героинь магическим даром: теперь Марина слышит мысли других людей, Света видит грядущие события, а Оля — тех, кто уже ушел из жизни. Подруги хотят вернуть себе прежнюю нормальную рутину, но избавиться от непрошенного «подарка» не так-то просто.
Сериал «Химкинские ведьмы» смотреть можно на Wink. Это легкая и уютная комедия про поддержку, дружбу и поиски любви.
Рейтинг
7.9 КиноПоиск
