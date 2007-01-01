Капкан (сериал, 2007) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

У известного фотокорреспондента Михаила Волобуева совершенно неожиданно пропадает жена. Никаких улик, никаких причин. Находясь на грани нервного срыва, известный фотокорреспондент вынужден искать ответы в своем прошлом – таким ли уж счастливым был его брак?



Таким ли хорошим он был мужем и отцом? Хорошо ли он знал свою жену? А между тем одна за другой отпадают версии о самоубийстве и покушении. Кольцо вокруг Волобуева сжимается – он становится главным и единственным подозреваемым в убийстве. Только одно обстоятельство играет за Волобуева – тело жены все еще не найдено.



Сериал Капкан 1 сезон 5 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.