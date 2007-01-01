Капкан (сериал, 2007) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн
8.72007, Капкан. Сезон 1. Серия 4
Драма, Криминал18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
У известного фотокорреспондента Михаила Волобуева совершенно неожиданно пропадает жена. Никаких улик, никаких причин. Находясь на грани нервного срыва, известный фотокорреспондент вынужден искать ответы в своем прошлом – таким ли уж счастливым был его брак?
Таким ли хорошим он был мужем и отцом? Хорошо ли он знал свою жену? А между тем одна за другой отпадают версии о самоубийстве и покушении. Кольцо вокруг Волобуева сжимается – он становится главным и единственным подозреваемым в убийстве. Только одно обстоятельство играет за Волобуева – тело жены все еще не найдено.
Сериал Капкан 1 сезон 4 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Рейтинг
6.8 КиноПоиск
- ВКРежиссёр
Владимир
Краснопольский
- Режиссёр
Валерий
Усков
- Актёр
Александр
Абдулов
- Актриса
Ирина
Алферова
- СВАктёр
Сергей
Виноградов
- Актриса
Ольга
Погодина
- ЮСАктёр
Юрий
Стосков
- СГАктёр
Сергей
Газаров
- Актёр
Виктор
Сергачев
- ИФАктёр
Игорь
Филиппов
- КААктриса
Ксения
Алферова
- Актёр
Юозас
Будрайтис
- ЭВСценарист
Эдуард
Володарский
- Продюсер
Рубен
Дишдишян
- Продюсер
Сергей
Даниелян
- АМПродюсер
Арам
Мовсесян
- Продюсер
Юрий
Мороз
- ВКХудожник
Владимир
Кирс
- ТЗОператор
Тимур
Зельма
- ВККомпозитор
Владимир
Комаров