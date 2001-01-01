Гражданин начальник. Серия 4
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Гражданин начальник (сериал, 2001) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

9.32001, Гражданин начальник. Серия 4
Драмы, Криминал18+

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О сериале

Действие происходит в наше время: увлекательная криминальная интрига разворачивается в одном из крупных областных городов. В центре ее оказывается следователь прокуратуры Пафнутьев, вынужденный по роду службы столкнуться не только с преступными элементами города, но и со всем официальным городским руководством.

Чтобы победить организованную мощную структуру практически в одиночку, следователю приходится проявлять незаурядную смекалку и хитрость. Нередко прибегая к нестандартным методам.

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Страна
Россия
Жанр
Криминал, Драмы
Время
51 мин / 00:51

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
6.8 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Гражданин начальник»