WinkСериалыГражданин начальник1-й сезон13-я серия
Гражданин начальник (сериал, 2001) сезон 1 серия 13 смотреть онлайн бесплатно
9.32001, Гражданин начальник. Серия 13
Драма, Криминал18+
Сезоны и серии
- 18+46 мин
Гражданин начальник
Сезон 1 Серия 1Бесплатно
- 18+50 мин
Гражданин начальник
Сезон 1 Серия 2Бесплатно
- 18+50 мин
Гражданин начальник
Сезон 1 Серия 3Бесплатно
- 18+52 мин
Гражданин начальник
Сезон 1 Серия 4Бесплатно
- 18+52 мин
Гражданин начальник
Сезон 1 Серия 5Бесплатно
- 18+46 мин
Гражданин начальник
Сезон 1 Серия 6Бесплатно
- 18+48 мин
Гражданин начальник
Сезон 1 Серия 7Бесплатно
- 18+48 мин
Гражданин начальник
Сезон 1 Серия 8Бесплатно
- 18+52 мин
Гражданин начальник
Сезон 1 Серия 9Бесплатно
- 18+52 мин
Гражданин начальник
Сезон 1 Серия 10Бесплатно
- 18+51 мин
Гражданин начальник
Сезон 1 Серия 11Бесплатно
- 18+48 мин
Гражданин начальник
Сезон 1 Серия 12Бесплатно
- 18+48 мин
Гражданин начальник
Сезон 1 Серия 13Бесплатно
- 18+47 мин
Гражданин начальник
Сезон 1 Серия 14Бесплатно
- 18+52 мин
Гражданин начальник
Сезон 1 Серия 15Бесплатно
О сериале
Действие происходит в наше время: увлекательная криминальная интрига разворачивается в одном из крупных областных городов. В центре ее оказывается следователь прокуратуры Пафнутьев, вынужденный по роду службы столкнуться не только с преступными элементами города, но и со всем официальным городским руководством.
Чтобы победить организованную мощную структуру практически в одиночку, следователю приходится проявлять незаурядную смекалку и хитрость. Нередко прибегая к нестандартным методам.
Рейтинг
7.8 КиноПоиск
7.0 IMDb
- НДРежиссёр
Николай
Досталь
- ЮСАктёр
Юрий
Степанов
- Актёр
Роман
Мадянов
- Актёр
Валерий
Афанасьев
- ССАктёр
Сергей
Серов
- Актёр
Дмитрий
Назаров
- Актёр
Егор
Бероев
- НСАктриса
Наталья
Симакова
- АВАктёр
Александр
Вилькин
- ДКАктриса
Дина
Корзун
- Актёр
Сергей
Удовик
- ГНСценарист
Георгий
Николаев
- АГСценарист
Алексей
Глазков
- ВДПродюсер
Владимир
Досталь
- ЭВПродюсер
Эрик
Вайсберг
- ВАХудожник
Владимир
Аронин
- АБОператор
Александр
Буров
- АШКомпозитор
Алексей
Шелыгин