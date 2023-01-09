Гражданин начальник. Серия 13
Wink
Сериалы
Гражданин начальник
1-й сезон
13-я серия

Гражданин начальник (сериал, 2001) сезон 1 серия 13 смотреть онлайн бесплатно

9.32001, Гражданин начальник. Серия 13
Драма, Криминал18+

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Действие происходит в наше время: увлекательная криминальная интрига разворачивается в одном из крупных областных городов. В центре ее оказывается следователь прокуратуры Пафнутьев, вынужденный по роду службы столкнуться не только с преступными элементами города, но и со всем официальным городским руководством.

Чтобы победить организованную мощную структуру практически в одиночку, следователю приходится проявлять незаурядную смекалку и хитрость. Нередко прибегая к нестандартным методам.

Страна
Россия
Жанр
Криминал, Драма
Время
47 мин / 00:47

Рейтинг

7.8 КиноПоиск
7.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Гражданин начальник»