WinkСериалыГражданин начальник1-й сезон11-я серия
Гражданин начальник (сериал, 2001) сезон 1 серия 11 смотреть онлайн
9.32001, Гражданин начальник. Серия 11
Драма, Криминал18+
Эта серия пока недоступна
О сериале
Действие происходит в наше время: увлекательная криминальная интрига разворачивается в одном из крупных областных городов. В центре ее оказывается следователь прокуратуры Пафнутьев, вынужденный по роду службы столкнуться не только с преступными элементами города, но и со всем официальным городским руководством.
Чтобы победить организованную мощную структуру практически в одиночку, следователю приходится проявлять незаурядную смекалку и хитрость. Нередко прибегая к нестандартным методам.
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Рейтинг
7.3 КиноПоиск
6.8 IMDb
- НДРежиссёр
Николай
Досталь
- ЮСАктёр
Юрий
Степанов
- Актёр
Роман
Мадянов
- Актёр
Валерий
Афанасьев
- ССАктёр
Сергей
Серов
- Актёр
Дмитрий
Назаров
- Актёр
Егор
Бероев
- НСАктриса
Наталья
Симакова
- АВАктёр
Александр
Вилькин
- ДКАктриса
Дина
Корзун
- Актёр
Сергей
Удовик
- ГНСценарист
Георгий
Николаев
- АГСценарист
Алексей
Глазков
- ВДПродюсер
Владимир
Досталь
- ЭВПродюсер
Эрик
Вайсберг
- ВАХудожник
Владимир
Аронин
- АБОператор
Александр
Буров
- АШКомпозитор
Алексей
Шелыгин