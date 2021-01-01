Готовы на все (сериал, 2021) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн бесплатно

Готовы на все. Сезон 1. Серия 3
Комедия16+

До тридцати двух лет программист и стендап-комик Катя Скворцова жила своей жизнью: классная работа, любимое хобби, съeмная квартира в Москве, модная машина, взятая в кредит. Всe меняется, когда она неожиданно узнаeт, что вот-вот потеряет последний шанс стать матерью. У неe есть всего несколько месяцев, чтобы найти отца для будущего ребeнка.

Россия
Комедия
Full HD
22 мин / 00:22

7.3 КиноПоиск
6.8 IMDb

