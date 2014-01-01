Гетеры майора Соколова (сериал, 2014) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

Сентябрь 1939 года. В Крым приезжает майор Соколов, с целью уничтожить антисоветскую организацию РОВС. Ею руководит штабс-капитан Семенов, псевдоним Крест. Они знают друг друга в лицо, хотели бы и не один раз могли бы убить друг друга, но каждому из них нужна гибель системы, которую представляет противник.



Сериал Гетеры майора Соколова 1 сезон 2 серия смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.