Герой нашего времени. Серия 5
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Герой нашего времени (сериал, 2006) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

8.92006, Герой нашего времени. Серия 5
Триллеры, Исторические16+

Этот сериал пока недоступен

Сюжет

1837 год: еще один год изнурительной кавказской войны. Молодой офицер Григорий Печорин за участие в дуэли отправлен в ссылку в действующую армию. Здесь, на Кавказе, Печорину предстоит стать невольным участником стремительно разворачивающихся событий - схватки с контрабандистами, похищения молодой черкеской княжны, еще одной дуэли.

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7.9 КиноПоиск
6.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Герой нашего времени»

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