Герой нашего времени (сериал, 2006) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно
9.02006, Герой нашего времени. Серия 1
Триллер, Приключения16+
Сезоны и серии
- 16+45 мин
Герой нашего времени
Сезон 1 Серия 1
- 16+46 мин
Герой нашего времени
Сезон 1 Серия 2
- 16+46 мин
Герой нашего времени
Сезон 1 Серия 3
- 16+45 мин
Герой нашего времени
Сезон 1 Серия 4
- 16+46 мин
Герой нашего времени
Сезон 1 Серия 5
- 16+46 мин
Герой нашего времени
Сезон 1 Серия 6
- 16+46 мин
Герой нашего времени
Сезон 1 Серия 7
- 16+46 мин
Герой нашего времени
Сезон 1 Серия 8
О сериале
1837 год: еще один год изнурительной кавказской войны. Молодой офицер Григорий Печорин за участие в дуэли отправлен в ссылку в действующую армию. Здесь, на Кавказе, Печорину предстоит стать невольным участником стремительно разворачивающихся событий - схватки с контрабандистами, похищения молодой черкеской княжны, еще одной дуэли.
СтранаРоссия
ЖанрИсторический, Приключения, Криминал, Драма, Триллер
Время45 мин / 00:45
Рейтинг
7.9 КиноПоиск
6.7 IMDb
- Режиссёр
Александр
Котт
- Актёр
Игорь
Петренко
- Актриса
Эльвира
Болгова
- Актёр
Юрий
Колокольников
- Актёр
Сергей
Никоненко
- Актёр
Авангард
Леонтьев
- Актриса
Ирина
Алферова
- Актёр
Сергей
Баталов
- Актёр
Альберт
Филозов
- ИЛАктёр
Иван
Лакшин
- Актёр
Александр
Якин
- ИКСценарист
Ираклий
Квирикадзе
- МЛСценарист
Михаил
Лермонтов
- Продюсер
Сергей
Даниелян
- Продюсер
Рубен
Дишдишян
- Продюсер
Юрий
Мороз
- АППродюсер
Александр
Потемкин
- ЭГХудожник
Эдуард
Галкин
- ЕПОператор
Евгений
Привин
- ЮККомпозитор
Юрий
Красавин