Герой нашего времени (сериал, 2006) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно

1837 год: еще один год изнурительной кавказской войны. Молодой офицер Григорий Печорин за участие в дуэли отправлен в ссылку в действующую армию. Здесь, на Кавказе, Печорину предстоит стать невольным участником стремительно разворачивающихся событий - схватки с контрабандистами, похищения молодой черкеской княжны, еще одной дуэли.

