Герой нашего времени (сериал, 2006) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн бесплатно

Герой нашего времени. Серия 1
Герой нашего времени
1-й сезон
1-я серия

9.02006, Герой нашего времени. Серия 1
Триллер, Приключения16+

О сериале

1837 год: еще один год изнурительной кавказской войны. Молодой офицер Григорий Печорин за участие в дуэли отправлен в ссылку в действующую армию. Здесь, на Кавказе, Печорину предстоит стать невольным участником стремительно разворачивающихся событий - схватки с контрабандистами, похищения молодой черкеской княжны, еще одной дуэли.

Страна
Россия
Жанр
Исторический, Приключения, Криминал, Драма, Триллер
Время
45 мин / 00:45

Рейтинг

7.9 КиноПоиск
6.7 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Герой нашего времени»