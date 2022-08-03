Форт Боярд – место, где собраны самые жуткие кошмары. Долгое время эта крепость была окутана тишиной и безмолвием, но пришло время призвать новых героев и открыть им дорогу к сокровищам. Самые известные люди России попробуют доказать, что они сильнее своих страхов, умнее старца Фуры и смелее всех на свете. Удастся ли звездным участникам преодолеть самих себя и стать настоящей командой?

