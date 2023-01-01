Форт Боярд
Wink
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Форт Боярд
9.32019, Форт Боярд 2 сезона
ТВ-шоу18+

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Форт Боярд (сериал, 2019) смотреть онлайн

Сюжет

Форт Боярд – место, где собраны самые жуткие кошмары. Долгое время эта крепость была окутана тишиной и безмолвием, но пришло время призвать новых героев и открыть им дорогу к сокровищам. Самые известные люди России попробуют доказать, что они сильнее своих страхов, умнее старца Фуры и смелее всех на свете. Удастся ли звездным участникам преодолеть самих себя и стать настоящей командой?

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Информация

Страна
Россия
Жанры
ТВ-шоу

Рейтинг

7.6 КиноПоиск

Актёры и съёмочная группа сериала «Форт Боярд»

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