Форт Боярд (сериал, 2021) сезон 2 смотреть онлайн
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О сериале
Проект «Форт Боярд» вернулся с новыми испытаниями в 2021 году, чтобы вновь радовать зрителей и испытывать на прочность российских селебрити. Не пропустите 2 сезон популярной телевизионной игры «Форт Боярд» с Буруновым — смотрите на нашем онлайн-сервисе Wink!
В этом году двери 2 сезона шоу «Форт Боярд» открывает для новых участников актер Сергей Бурунов, помогать которому будут давно знакомые Паспарту, проводник Пасмюрай, повар Вилли и тюремщики Бу. Блогерам Карине Кросс, Вале Карнавал, Кириллу Колесникову, а также известным по «Реальным пацанам» Николаю Наумову и Владимиру Селиванову, актерам Аристарху Венесу, Ирине Носовой и другим героям придется побороть свои страхи, решить головоломки и пройти суровые испытания, чтобы собрать как можно больше ключей и победить.
Если не терпится узнать, смогут ли певцы, актеры и блогеры преодолеть себя, то оставайся на Wink, ведь «Форт Боярд» новый сезон уже доступен совершенно бесплатно!
СтранаРоссия
ЖанрРеалити - шоу
Рейтинг
- ДВРежиссёр
Дмитрий
Васильев
- Актёр
Сергей
Шнуров
- Актёр
Сергей
Бурунов
- Актриса
Анна
Седокова
- Актриса
Виктория
Боня
- Актриса
Роза
Сябитова
- Актриса
Екатерина
Волкова
- Актриса
Анна
Хилькевич
- МИАктриса
Мария
Ивакова
- Актёр
Егор
Дружинин
- Актриса
Эвелина
Блёданс
- СИСценарист
Сергей
Ильин
- Сценарист
Сергей
Кашников
- Продюсер
Вячеслав
Муругов
- Продюсер
Антон
Федотов
- Продюсер
Фатима
Гаппоева
- АГПродюсер
Антон
Гореславский