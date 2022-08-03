Проект «Форт Боярд» вернулся с новыми испытаниями в 2021 году, чтобы вновь радовать зрителей и испытывать на прочность российских селебрити. Не пропустите 2 сезон популярной телевизионной игры «Форт Боярд» с Буруновым — смотрите на нашем онлайн-сервисе Wink!



В этом году двери 2 сезона шоу «Форт Боярд» открывает для новых участников актер Сергей Бурунов, помогать которому будут давно знакомые Паспарту, проводник Пасмюрай, повар Вилли и тюремщики Бу. Блогерам Карине Кросс, Вале Карнавал, Кириллу Колесникову, а также известным по «Реальным пацанам» Николаю Наумову и Владимиру Селиванову, актерам Аристарху Венесу, Ирине Носовой и другим героям придется побороть свои страхи, решить головоломки и пройти суровые испытания, чтобы собрать как можно больше ключей и победить.



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