Форт Боярд. Сезон 1. Серия 2
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Форт Боярд
1-й сезон
2-я серия
9.32019, Форт Боярд. Сезон 1. Серия 2
Реалити - шоу18+

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Форт Боярд (сериал, 2019) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

О сериале

Форт Боярд – место, где собраны самые жуткие кошмары. Долгое время эта крепость была окутана тишиной и безмолвием, но пришло время призвать новых героев и открыть им дорогу к сокровищам. Самые известные люди России попробуют доказать, что они сильнее своих страхов, умнее старца Фуры и смелее всех на свете. Удастся ли звездным участникам преодолеть самих себя и стать настоящей командой?

Страна
Россия
Жанр
Реалити - шоу
Время
75 мин / 01:15

Рейтинг

8.3 КиноПоиск