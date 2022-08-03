Форт Боярд (сериал, 2019) сезон 1 смотреть онлайн
Этот сезон пока недоступен
О сериале
Тигры, Паспарту, ключи и много золота — ничего не напоминает? Легендарная крепость, которая веками испытывала своих гостей загадками и страшными заданиями, вновь бросает вызов! Скорее заходите на Wink и начинайте смотреть онлайн новый сезон шоу «Форт Боярд» в хорошем качестве.
Форт Боярд – место, где собраны самые жуткие кошмары. Долгое время эта крепость была окутана тишиной и безмолвием, но пришло время призвать новых героев и открыть им дорогу к сокровищам. Самые известные люди России попробуют доказать, что они сильнее своих страхов, умнее старца Фуры и смелее всех на свете. Удастся ли звездным участникам преодолеть самих себя и стать настоящей командой?
Визжащая от страха Ольга Бузова, застрявший между змей и проклинающий телеканал СТС Александр Незлобин, замершая над пропастью Екатерина Волкова — все это вы сможете увидеть, когда начнете смотреть онлайн в хорошем качестве 1 сезон шоу «Форт Боярд».
СтранаРоссия
ЖанрРеалити - шоу
Рейтинг
- ДВРежиссёр
Дмитрий
Васильев
- Актёр
Сергей
Шнуров
- Актёр
Сергей
Бурунов
- Актриса
Анна
Седокова
- Актриса
Виктория
Боня
- Актриса
Роза
Сябитова
- Актриса
Екатерина
Волкова
- Актриса
Анна
Хилькевич
- МИАктриса
Мария
Ивакова
- Актёр
Егор
Дружинин
- Актриса
Эвелина
Блёданс
- СИСценарист
Сергей
Ильин
- Сценарист
Сергей
Кашников
- Продюсер
Вячеслав
Муругов
- Продюсер
Антон
Федотов
- Продюсер
Фатима
Гаппоева
- АГПродюсер
Антон
Гореславский