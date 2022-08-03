Тигры, Паспарту, ключи и много золота — ничего не напоминает? Легендарная крепость, которая веками испытывала своих гостей загадками и страшными заданиями, вновь бросает вызов! Скорее заходите на Wink и начинайте смотреть онлайн новый сезон шоу «Форт Боярд» в хорошем качестве.



Форт Боярд – место, где собраны самые жуткие кошмары. Долгое время эта крепость была окутана тишиной и безмолвием, но пришло время призвать новых героев и открыть им дорогу к сокровищам. Самые известные люди России попробуют доказать, что они сильнее своих страхов, умнее старца Фуры и смелее всех на свете. Удастся ли звездным участникам преодолеть самих себя и стать настоящей командой?



Визжащая от страха Ольга Бузова, застрявший между змей и проклинающий телеканал СТС Александр Незлобин, замершая над пропастью Екатерина Волкова — все это вы сможете увидеть, когда начнете смотреть онлайн в хорошем качестве 1 сезон шоу «Форт Боярд».

