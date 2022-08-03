Фитнес (2018). Сезон 2. Серия 12
Wink
Сериалы
Фитнес (2018)
2-й сезон
12-я серия
9.42019, Фитнес (2018). Сезон 2. Серия 12
Комедия18+
Серия в подписке «START»

Фитнес (2018) (сериал, 2019) сезон 2 серия 12 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон3-й сезон4-й сезон5-й сезон

О сериале

«Быстрее, выше, сильнее»… В мире Аси такому девизу не место. Так же, как и комплексам из-за лишнего веса. Тем более, есть дела поважнее — подготовка к свадьбе в самом разгаре. Беспечный мир Аси рушится в одну секунду: девушка узнает, что любимого давно не устраивает ее фигура. А лучшие подруги не стесняются злословить о пышных формах за ее спиной.

Страна
Россия
Жанр
Комедия
Время
23 мин / 00:23

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
6.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Фитнес (2018)»