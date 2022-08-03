WinkСериалыФитнес (2018)1-й сезон19-я серия
9.42018, Фитнес (2018). Сезон 1. Серия 19
Комедия18+
Серия в подписке «START»
Фитнес (2018) (сериал, 2018) сезон 1 серия 19 смотреть онлайн
- 18+27 мин
О сериале
«Быстрее, выше, сильнее»… В мире Аси такому девизу не место. Так же, как и комплексам из-за лишнего веса. Тем более, есть дела поважнее — подготовка к свадьбе в самом разгаре. Беспечный мир Аси рушится в одну секунду: девушка узнает, что любимого давно не устраивает ее фигура. А лучшие подруги не стесняются злословить о пышных формах за ее спиной.
Рейтинг
7.3 КиноПоиск
6.0 IMDb
- АМРежиссёр
Антон
Маслов
- КВРежиссёр
Кирилл
Васильев
- СЗАктриса
Софья
Зайка
- Актёр
Михаил
Трухин
- ТХАктриса
Татьяна
Храмова
- Актёр
Роман
Курцын
- Актёр
Алексей
Демидов
- Актёр
Борис
Дергачев
- Актриса
Марианна
Шульц
- ПСАктёр
Павел
Стонт
- ОБАктриса
Ольга
Баранова
- ТСАктриса
Татьяна
Сомова
- Сценарист
Юлия
Клименко
- ААСценарист
Алексей
Акимов
- ГГСценарист
Гарри
Гупаленко
- КИСценарист
Константин
Иванов
- Продюсер
Эдуард
Илоян
- Продюсер
Виталий
Шляппо
- Продюсер
Алексей
Троцюк
- Продюсер
Денис
Жалинский
- ДЭХудожница
Дарья
Эдокова
- ВПХудожница
Виктория
Первухина
- ВСХудожник
Владислав
Серебренников
- ДСМонтажёр
Дмитрий
Сморчков
- ВПМонтажёр
Вадим
Пугачёв
- АОМонтажёр
Армен
Оганян
- АПМонтажёр
Антон
Полковников
- ВБОператор
Виталий
Байбаков
- МСОператор
Михаил
Сенин
- Оператор
Вячеслав
Сотников
- ДВКомпозитор
Денис
Воронцов